徐巧芯本人在相關新聞連結下留言，獲得大批網友按讚。（圖／翻攝自臉書）

國民黨主席朱立倫5日上任，卻傳出黨內對其人事安排出現雜音，國民黨台北市議員徐巧芯退出黨內政論群組，遭解讀疑不滿人事布局。徐事後自稱「最近手機好像怪怪的」，朱6日回應「我會送她一支新的手機」；徐則現身相關新聞連結下回應：「剛好下個月生日，謝謝主席！iphone 13 pro max 天峰藍預備！」此留言獲得大批網友按讚。

徐巧芯因退群引發議論，她第一時間回應「最近手機好像怪怪的」，後來又表示，只是退群不是退黨，沒必要引起那麼大的風波；但外界解讀徐是不滿朱的黨務人事安排所致。國民黨台北市議員游淑慧也發文感嘆，國民黨內的幕僚世代始終沒有位置。

針對徐巧芯退群組一事，朱立倫受訪笑稱：「自己人隨時都可以Line，但她電話好像不太好，我會送她一支新的手機。」並強調，每位同志都是黨的一份子，國民黨是多元家庭，希望大家一起共同為黨打拚。

朱立倫稱要送徐巧芯新手機的消息引發熱議，徐本人則現身相關新聞連結下留言：「剛好下個月生日，謝謝主席！iphone 13 pro max 天峰藍預備！」此留言獲得超過千名網友按讚，紛紛回應徐：「徐巧芯賺到了耶！」「這樣就對了，高EQ 才有趣，最近KMT有進步噢」、「期待開箱文」、「要送1TB的才夠誠意」、「別忘了多要一台MAC，搭配疫情隨時異地辦公」。