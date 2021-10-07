台灣高校生論壇米特（Meteor）舉辦「第二屆高校女神選拔賽」，6日公布票選結果，大黑馬建中學生「何廢料」以逾5萬票勇奪冠軍，居次的「+7/77」得票數還不到他一半，結果主辦單位把兩人「並列第一」、獎金平分。網友批評排山倒海而來，砲轟米特輸不起。

「高校女神選拔賽」網路投票上月22日展開，半路殺出的建中「何廢料」，以反串造型深獲網友青睞，一天內就拿到破萬得票，遙遙領先其他參賽者。

經兩周廝殺，「基本上眾女神們只有爭第二的份」，冠軍無懸念由「何廢料」勝出，分居2至4名的分別為金甌女中、金門高中、基隆高中學生，票數相差不大，都是2萬多票。

主辦單位公布最終結果，把「何廢料」和「+7/77」並列第一，引爆網友不滿，「第一次看到5萬票居然和2萬票並列」、「尊重多元為何是並列」、「輸不起就別辦投票，或一開始就不要讓男生參賽」、「如果擔心男高中生失去女神意義，幹嘛把他放上去」、「第三、四名票數更接近第二名，為什麼不能一起並列」。

米特回應，強調活動主辦方保有對本次活動機制修改的權利，名次為投票初期時與「何廢料」溝通之結果，兩人皆享有同等名次及獎金，「請各位理性發言、避免過度揣測，感謝來自各方的建議與指教，我們會虛心接受並改進，謝謝」。