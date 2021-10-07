台灣時間今天半夜進行歐洲國家足球聯賽，由傳統強權西班牙對上義大利，話說義大利在國際賽已經拿下史無前例的37連不敗，近3年來沒有球隊能將他們擊倒，但在昨天這個傳奇神話被西班牙給終結了，西班牙的托雷斯(Ferran Torres)本場比賽梅開二度，終場以2：1踢倒義大利。

這場比賽對西班牙來說可是一場巨大的勝利，光終結義大利的不敗神話就足以炫耀一輩子，而且他們也報了在歐國盃的一箭之仇，在今年歐國盃義大利於4強賽淘汰西班牙，這次他們則在歐洲國家聯賽4強反咬對手一口，而上一次義大利輸球已經要追溯到2018年9月了。

另外這場此戰也創下不少紀錄，除義大利不敗中止，西班牙17歲小將加維(Prodigy Gavi)打破1936年紀錄，成西班牙隊史最年輕先發球員，而義大利球星波努奇(Leonardo Bonucci)第112次為國家隊出賽，追平傳奇門將佐夫(Dino Zoff)，並列國家隊歷史第7，但這場他吞紅牌退場。

而隨著義大利連37場不敗終結，他們在聖西羅球場的96年不敗神蹟也告終，此戰輸球可說讓義大利大失血，不過這也是他們重新來過的機會。本場比賽第17分鐘義大利防線就出現漏洞，托雷斯在禁區接獲隊友傳球，一記漂亮射門進球，取得1：0領先。

半場補時第2分鐘又是西班牙進球，薩巴爾(Mikel Oyarzabal)助攻給禁區托雷斯，這次他以頭槌進球，西班牙2：0領先，完全壓倒義大利氣勢。比賽到第83分鐘義大利才還以顏色，小基耶薩(Federico Chiesa)抄截成功往前推進，傳給佩萊格里尼(Lorenzo Pellegrini)輕鬆進球，追到1：2。

不過最後西班牙還是成功守住領先，終於讓義大利吞下敗仗，這場比賽義大利控球率25.2%，西班牙高達74.8%，義大利5次射正，西班牙4次，射門次數義大利8次，西班牙多達13次，傳球273：815，抄截17：11，犯規14：18，義大利吞下1黃1紅牌，西班牙則吞下多達4張黃牌。