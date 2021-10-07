台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日投票，國民黨台北市議員李柏毅在政論節目上表示，綠營內部民調顯示，同意罷免陳柏惟約為19%，離罷免門檻只差6個百分點，他認為綠民這份民調存在不準確的問題。

李柏毅4日在政論節目「新聞面對面」上表示，目前民進黨有個內部民調顯示，同意罷免陳柏惟的支持者大約19%，離罷免門檻25%，還差6個百分點，但他認為這不是很準確的數字，因為當天情況如何還尚未可知，且真正在罷免時，大家比的是動員力，誰動員力夠強，就能號召更多人出來。

李柏毅直言，2020陳柏惟能當選台中立委，他相信當時全台灣一定沒人認為會選上，但是因為大選效應，年輕人回鄉投票，才造就陳柏惟高票當選，但是這一回罷免，不論是黨主席朱立倫、前主席江啟臣、以及台中地方派系都已全力動員，為罷免案做準備，所以他認為實力不容小覷。

依選罷法規定，若要順利罷免陳柏惟，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。李柏毅指出，陳柏惟當選時的得票為11萬多票，前藍委顏寬恒得票數為10萬多票，以一般的投票率，如果到了輔選或是罷免約抓3成至4成的投票率，也就是說「如果顏寬恒就他自己的票動員約7成，幾乎陳柏惟就倒了」。