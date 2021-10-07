補教天后陳子璇去年底認了早在去年2月就向高國華提離婚，結束9年婚姻，主因則是陳子璇近來長期在大陸工作，兩人聚少離多決定分開。上月陳子璇才喊話，表示：「希望我的新戀情可以開花結果」，今(7日)她結束長假後曬出自己穿著低胸裝的美照，和「親愛的寶貝」依依不捨道別，疑間接宣示有了新男友。

陳子璇過去和高國華因婚外情鬧得沸沸揚揚，兩人後來修成正果結婚，去年高國華被拍到有新歡，陳子璇跳出替高國華解圍，強調已在去年2月單方面提出離婚，而高國華本來有挽回之意，但後來也心死。重回單身後，陳子璇上月中秋節發文許下兩個願望，一是希望疫情早點結束，其次則是「希望我的新戀情，可以開花结果，雖然不知道選擇誰」，承認有許多追求者。

陳子璇去年承認和高國華離婚。（圖／中時資料照片）

本月初大陸十一長假起跑，陳子璇發文說：「十一長假，我去上海找人舒壓啦，簡直悶太久了，每天的工作壓力，希望能釋放一下」，並補充很想遇到真命天子，但可能不是大家所謂「好男人的標準」，原因是她平時上班太認真，「下班之後的戀愛，我不想再按部就班，所以，總想追求一種反差戀愛，自然形成轟轟烈烈的愛情」，坦言仍喜歡浪子。

陳子璇發文。（圖／翻攝自陳子璇臉書）

今凌晨，陳子璇曬出假期結束照片，表示：「親愛的寶貝，（對，我就是寫給你看的），上海之行結束啦，依依不捨地離開了，想念美好的一切，Miss you & everything」。見此，親友留言：「祝福老師~」、「妳親愛寶貝會給妳留言嗎？」、「原來是去上海約會了，應該是相談甚歡，期盼妳可以心想事成，一切幸福美滿，不要再.....哈哈哈」、「祝福陳老師心想事成」，引來陳子璇回覆：「謝謝呀！也祝你夢想成真哦」。