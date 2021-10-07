日本首相岸田文雄8日將在國會進行首次施政方針演說（所信表明演說），預定外交與防衛政策將宣示修訂「國家安全保障戰略」，加入經濟安保觀點；另呼籲中國採取負責任的行動等。

日本產經新聞報導，現行「國家安全保障戰略」（NSS）是2013年前首相安倍晉三執政時的內閣會議所決定，7年多來經歷美中對立激化等狀況，日本的安保環境已大幅改變，岸田認為有必要加以修訂；若能順利進行，將是NSS首度更動。

報導指出，預料修訂NSS將納入重視經濟安全保障的觀點；另外，是否保有對敵方基地的攻擊能力也是焦點之一。

岸田在演說時，也預定將表達要同時修訂防衛計畫大綱與中期防衛力整備計畫；並將提到以美日同盟為基礎，強力推動自由開放的印太地區，以及敦促中國採取負責任的行動。

此外，岸田演說中將提到北韓綁架日本人問題為最重要的課題，將延續前首相安倍晉三與菅義偉的作法，表達願意不附條件與北韓領導人金正恩直接會面。

經濟政策方面，岸田為實現招牌政策「新資本主義」，將對為員工加薪的企業實施減稅、提高護理師與看護人員的所得等。

日本放送協會（NHK）報導，岸田上任後首次施政方針演說中，將強調為讓政治獲得信賴與共鳴的重要性，所有閣員將與國民進行座談，行政也將基於國民的需求進行徹底盤點，實現他所主張的「成長與分配的良性循環」以及「新資本主義」等。