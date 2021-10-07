因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情趨緩，北市7日鬆綁多項教學指引，包括開放學校及學生辦理社團活動，恢復各項球類運動、團體競賽及跨班體育活動，吹奏類樂器可暫時脫口罩練習。

對於開放社團活動，教育局指出，進行社團活動時室內保持1.5公尺、室外保持1公尺以上社交距離，全程配戴口罩，並禁止飲食、落實實聯制；聘教師入校須完成疫苗第一劑接種且滿14日，或提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

教育局説，辦理成果發表會或跨校性之社團活動，需向學校提報相關計畫、含防疫措施，集會活動人數上限為室內80人，或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5米／人(2.25平方米／人)，室外上限為300人；國小部分不開放跨校性社團活動。

教育局表示，中等學校辦理跨校性社團活動或跨校性成果發表會，於校園辦理者，應於疫苗接種滿14日後方可辦理，表演者、觀賞者等人員皆以完成第一劑疫苗接種滿14日，或能提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明者為限。於非學校場域辦理者，依中央及該場地訂定之防疫規定辦理。

在體育課方面，教育局表示，所有球類運動恢復正常授課，包括傳球、對打及團練活動等，課程實施期間全程配戴口罩，除團練或對打外，應保持防疫社交距離（室外1公尺、室內1.5公尺)。

教育局表示，已完成施打疫苗之國中、高中職學校開放跨校體育活動訓練及競賽，亦開放學校體育課程各項球類運動與團體競賽，國小僅開放跨班活動，不開放校際活動，惟考量疫情因素，游泳課程仍暫緩實施。

藝術才能班課程，教育局表示，室內在場人數符合場所容留人數，得不受限室內80人上限，以實際座位數入座，且不限梅花座／間隔座；室外上限為300人，並應落實課堂點名，以作為日後疫調之參考。

教育局補充，學校應視需求加強防護措施，如護目鏡、面罩、隔板或其他可防止飛沫噴濺之相關設備，「吹奏類樂器」課程，教師示範及學生於演奏時，可暫時脫下口罩，但不演奏時隨即戴上口罩，並加強環境消毒；合奏課程以分流或分部練習為原則，吹奏類樂器不得公用，合唱課程仍需全程佩戴口罩。