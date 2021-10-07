華航女機師（案16377）突破性感染，曾被派飛至美國和新加坡，感染源尚不明，因為個案曾在自主管理期間接觸家人，昨北市2所小學緊急停課清消。對此，精神科醫師潘建志表示，根據統計，美國從9月13日後，定序出來的病毒100%都是Delta，如果女機師的相關接觸者，後續有人驗出陽性確診，可能就是Delta第三度犯台。

潘建志昨在臉書發文表示，華航女機師（案16377）確診，曾被派飛美國和新加坡，目前被列為境外移入案例，個案在居家檢疫結束的時候，PCR採檢結果是陰性，接著便返家自主管理，曾在10月2日與10月4日和家人接觸過，因此2個小孩就讀的2間小學昨天都預防性停課。

潘建志說，根據GISAID網站的統計，美國從9月13日之後，確診個案基因定序的結果100%都是Delta變異株。而目前全世界約有95%都是Delta。

潘建志坦言，如果女機師的小孩、家人或相關的接觸者，後續採檢有人被驗出陽性確診，「那這很有可能就是Delta第三次進犯台灣了。」

潘建志指出，這名女機師已完整接種過2劑莫德納，算是突破性感染。而突破性感染的個案本身多是無症狀或適症狀輕微，如果沒有例行採檢，自己很有可能根本不會注意到。並指出女機師在檢疫第5天至第9天，這4天的空檔裡面，應該就有傳染力了。

潘建志接著分享Delta變異株發生突破性感染的Ct值平均變化圖，指出突破性感染的個案，Delta病毒量上升的很快，但因為曾打過疫苗，所以病毒量也會下降的很快。而女機師第一次採檢的Ct值是33，但昨天再度採檢卻變成Ct值22，顯示第一次採檢時，病毒才剛開始增加。

潘建志也提醒，台灣本土連續多天加零，感覺疫苗的接種的熱度有稍微下降，但這樣真的不行啦！大家找機會快去打一打，第二劑也別漏了。

指揮中心表示，確診華航副機師曾在9月23日至9月26日派飛到美國，9月27日返台後按照規定至諾富特飯店居家檢疫到10月1日，後來曾在10月2日、10月4日接觸家庭成員，10月3日飛新加坡當日往返，10月5日（檢疫第9天）採檢陽性確診，個案在10月5日與10月6日的Ct值分別是33與22，研判才剛發病。