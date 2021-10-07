國際影壇盛會「第26屆釜山國際電影節」，昨（6）於南韓釜山海雲台盛大登場，現場眾星雲集，而先前因演出電視劇《夫妻的世界》而被封為「最美小三」的女演員韓韶禧也受邀登上紅毯，穿著一件西裝造型深V洋裝現身，瞬間成為全場矚目的焦點。

南韓一年一度的影壇盛事「釜山國際電影節」，去年因受到新冠肺炎疫情的影響被迫取消紅毯，直到今年才再度重啟，但為了達到政府要求的防疫規定，現場不僅得嚴格控管人數，也不許民眾到場參加，導致現場的氣氛對比以往相對冷清許多，直到擔任開幕式主持人的宋仲基及朴素丹現身，才逐漸炒熱氣氛。

紅毯活動開始之後，不少大咖明星接續登場，除了影帝劉亞仁，以及憑著電影《寄生上流》紅遍國際的導演奉俊昊外，曾在《Sweet Home》中演出的高旻示、演出《偶然發現的一天》的金惠允等女星也紛紛現身紅毯。而其中，最受到矚目的就是憑著電視劇《夫妻的世界》爆紅的韓韶禧。

韓韶禧當天穿著一件黑色的深V西裝造型洋裝，搭配透膚絲襪與高跟鞋，雖對比其他穿著禮服現身的女星氣勢相對弱了許多，但領口深V的設計與修身的剪裁，依然使她無論是低頭還是側身，飽滿的上圍曲線依然若隱若現，過程中韓韶禧還不停拉著領口深怕走光，但火辣的身材與優雅的氣質仍受到網友一致好評，紛紛留言：「韓韶禧隨便穿都超美」、「姊姊氣質超好」、「笑起來真美」、「我的女神」。

事實上，即將推出新戲《以吾之名》的韓韶禧，為了更符合劇中的角色，還特別增重了10公斤練肌肉，但這次一現身不僅身材沒走樣，筆直的長腿看起來也依然纖細，讓不少女粉絲羨慕不已。