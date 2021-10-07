【愛傳媒羅文嘉專欄】柯文哲市長，請不要一天到晚罵別人，把你該做的事情做好來。本來不想寫這則，因為很多人都已經罵翻天。尤其看了林正盛的《地球迷航》後，我要求自己跟孩子及其他人講話要更溫柔。

為了預約AZ第二劑，我十點不到就在電腦前守候，人太多平台當機，只好先忙別的事，心裡想反正隔天才截止，不一定要跟大家擠。

十一點多上線成功，結果不敢相信，全台北市的接種醫院診所全部額滿，心裡納悶這在搞什麼？最後只能到新北市找地方完成預約。傍晚得知，中央提供的疫苗可打數量是12萬劑，台北市卻只開放7.2萬劑。

這是什麼意思？其他4.8萬劑是要幹嘛？沒預約到的人要怎麼辦？之前不是一直幹剿中央疫苗不夠，現在疫苗發下來，你卻扣住不給合格需要的人打。事先不公告，弄的大家一早亂成一團。

真是夠了！把自己管好有那麼難嗎？

作者為民進黨前秘書長

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