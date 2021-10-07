【愛傳媒黃珊珊專欄】10月6日台北市有一起新接獲的境外移入個案，該名個案在回到台灣居家檢疫期間，檢測結果皆為陰性，但在隔離結束準備重返崗位時再度採檢為陽性，兩名孩子在10月4日、5日有到校上課，5日我們接獲通報後，立刻針對個案孩子的兩所學校做預防性的停課及清消，目前已經匡列了一百多名同學，相關的疫調也已經完成。

只要是境外案例，在個案的基因定序確定前，台北市就是比照Delta，以最高警戒來加強防備。

10月6日我們也透過記者會宣佈了餐飲店家的防疫管理和KTV的營業指引，雖然都有鬆綁，但還是呼籲民眾朋友非必要時不要拿下口罩，而且一定要掃實聯制，心情上可以輕鬆一些，但還是要好好保護自己和身邊的人！

作者為台北市副市長

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