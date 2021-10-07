將在10月23日進行罷免案投票的台灣基進立委陳柏惟，昨（6日）被爆料挖出黑歷史，指他在2011年9月開車肇事逃逸，導致被撞的白姓老翁，顱內出血、硬腦膜下腔出血，雖然陳柏惟後來與傷者和解，他也在昨天出面坦承當年是因為「疲勞駕駛」肇事，認錯道歉，但如今已80多歲的白翁，卻留下永遠無法痊癒的後遺症，走路跛腳，個性也變得古怪，有網友得知白翁當年被陳柏惟撞後的現況，氣得對他大罵：「垃圾」、「教壞小孩」。

陳柏惟10年前肇逃案的判決書昨天也曝光，內容指出，當年26歲的陳柏惟在2011年9月29日上午6時35分許，開車行經高雄市前鎮區撞到白姓老翁，造成對方顱內出血，不過，他明知造成對方受傷應該要即時救護減少傷亡，但卻未留在現場等候警方，直接開小客車逃離現場，直到警方調閱道路監視器發現其車輛才循線查獲。

據「TVBS」報導，陳柏惟此案拖到隔年3月底，才以40萬元與對方達成和解，但白姓老翁卻留下走路不自然「跛腳」後遺證，家人還透露，白翁被撞傷後，個性變得非常古怪。白翁鄰居透露，當初他們發現老翁被撞後，連忙通知家人送醫，另一名鄰居現在才得知當年肇逃者竟然是陳柏惟，怒斥對方「教壞小孩」。

陳柏惟當年肇逃在PTT引起熱議，有網友留言表示「老翁，要是鄰居沒看到，後果不堪設想欸」、「肇逃根本人品有問題，出了事不想負責」、「垃圾」、「八旬翁好可憐，被陳柏惟撞成後遺症」、「還好有目擊者 不然一條命死的不明不白」、「把受傷70歲長者放路邊，真的會出人命」。