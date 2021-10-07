資深主播沈春華專業形象深植人心，她理性、精闢見解又能道出一般民眾的心聲，也讓沈春華每回在臉書發文都引發討論，不吝嗇分享生活的沈春華，這回則在臉書曬出爬象山照，她身穿輕鬆服裝、零偽裝爬象山，還俏皮地和夕陽、101玩借位拍照，也讓外界見到沈春華私下活潑、俏皮的一面。

62歲沈春華昨（6日）在臉書分享一系列爬象山照，照片中，沈春華身穿輕鬆服裝、腰綁外套、揹著後背包，她腳踩步鞋、頭戴遮陽帽，以一身輕鬆穿搭爬山，沈春華不只俏皮地和夕陽、101玩借位拍照，把台北美景盡收眼底，沈春華也開心張開雙手拍照，美照獲得網友大讚腿好長，還釣出沈春華親民回應：「把手機放低一點就可以拍成這樣的效果」。

沈春華以一身輕鬆穿搭爬山，美照獲得網友大讚腿很長。（圖／取材自沈春華 Live Show臉書）

沈春華活潑地和夕陽、101玩借位拍照。（圖／取材自沈春華 Live Show臉書）

沈春華透露，其實她很久沒爬山了，所以不敢逞強、慢慢爬，沈春華一開始爬樓梯時，也覺得有一點累，沈春華也感性分享爬山心得：「偕友爬象山，離塵轉個彎，即擁大自然入懷，登高望遠，心曠神怡，體能和心都得鍛鍊，華燈初上的台北，好美～」，網友也紛紛讚她：「年輕有活力，忙裡偷閒爬爬山把持健康好身材！棒棒」、「還是一樣年輕有活力」、「人美，風景也美」。

資深主播沈春華專業、知性形象深植人心。（圖／本報系資料照片）

其實沈春華上周才現身金鐘獎擔任頒獎嘉賓，一舉創下收視最高點4.3，沈春華事後曬出與特殊貢獻獎得主任立渝的合照，新聞主播和氣象主播同框，也讓沈春華也開心直呼：「有人說我們可是氣象新聞最佳CP。」