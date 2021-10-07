台新藥（6838）在9月27日送件申請登錄興櫃股票後，周四（7日）將以每股32元掛牌興櫃買賣，產業別是生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，台新藥成立於2010年12月間，為上市生技股台耀化學的轉投資事業，董事長兼總經理為程正禹，主要經營業務是藥物研發，送件時資本額為9億8832萬元，興櫃主辦券商為凱基證券。

台新藥2020年業績，營收為零元，稅後虧損2億1973萬元，每股虧損3.12元；自結今年前八月營收2823萬元，稅後虧損2億3842萬元，每股虧損2.64元。