2021年中國大陸監管改革浪潮一波接著一波，遍及房地產至科技等多個行業，衝擊全球投資人對中國市場的信心。富達認為，投資人應將中國大陸近日加強監管的措施，視為降低長遠發展可能面臨經濟及社會風險、並確保經濟持續增長的舉措。大陸進入新增長階段，「三座大山」─房地產、教育及醫療，是扭轉收入不平等情況的關鍵。

富達國際全球首席投資官Andrew McCaffery表示，全球投資人往往著眼中國大陸經濟增長速度，不過更應牢記，經濟增長與資本市場回報之間的相關度向來偏低。中國大陸政府當局的發展理念已從追求更高的增長數據，調整為確保經濟的永續增長，但全球投資人仍未完全消化此轉變。中國大陸持續研究世界各地的經濟問題，同時推動中國大陸政府近年改變經濟增長的方針。

富達指出，有鑑於監管浪潮並未構成大量資金外流或人民幣大幅波動，評估中國大陸資本市場仍具韌性，適合全球投資人作長線投資。富達國際亞太區首席投資長Paras Anand表示：「若比較人民幣與中國市場的跌幅，會發現並未出現預期的資金外流情況，反映中國大陸資本市場的韌性。過去十年中國大陸持續改革市場並與國際接軌，致力發展其資本市場及推動人民幣國際化，為中國大陸境內及海外投資人創造一個穩定的投資環境，是十分重要的一環。」

大陸政府表明「三座大山」─ 房地產、教育和醫療，是扭轉收入不平等情況的關鍵。愈趨明顯的是，因中國大陸將建構邁向共同富裕的框架，短期內投資於三座大山相關領域也許較難獲利。另外，中國大陸政府最近賦予官員和監管機構更大權力，以更積極解決收入不平等問題。Paras Anand認為：「投資人目前可能經歷短期陣痛，但改革應可為投資人帶來長遠效益。中國大陸的新政策涵蓋教育、醫療及房地產等產業，應有助提升家庭可支配收入，促使家庭提升商品及服務開支，從而使經濟結構朝共同富裕的方向調整。」

Paras Anand稱：「這種更高質量的經濟增長，將為投資人提供更好的投資契機，同時，了解永續投資原則對於投資人變得更重要，因為不考慮社會和環境利益的投資成本將愈來愈高。」