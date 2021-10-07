越南疫情趨緩，生產逐漸恢復正常，達方(8163)第4季營運不看淡，儘管第4季變數不少，達方表示，如無意外，第4季有機會比第3季好。

達方近幾年積極透過併購及入股策略強化綠能及被動元件等關鍵零組件產品線，包括綠能部分世同金屬、統達及太宇，MLCC往高價值產品發展並投資詠業等，隨著併購效益及產品線逐漸完善，讓達方今年上半年營運表現亮眼，原本第3季進入傳統旺季，營運可望向上攀升，未料受到越南新冠疫情大爆發及9月下旬大陸大規模限電影響，致使第3季營收較第2季下滑。

達方9月合併營收為22.46億元，較上月減少0.81%，較去年同月增加9%，累計第3季合併營收69.6億元，季減7.57%，累計前3季合併營收為204.95億元，較去年同期增加28.5%。

目前達方在北越及南越各有一個廠區，其中北越廠以生產鍵盤為主，南越廠則是世同腳踏車組裝，達方今年上半年資本支出約4.6億元，預估下半年將再投資10億元，全年資本支出約15億元。