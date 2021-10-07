智易(3596)9月營收雙增，第三季營收則季減少0.7%、年減少0.7%，展望第四季，智易審慎樂觀，目前大陸、越南廠運作一切正常，其中大陸廠並未受到官方限電政策衝擊。

智易9月合併自結營收為33.59億元，月增加8.3%，年增加2.4%；累計110年1至9月合併自結營收為286.54億元，較去年同期增加16.3%。

智易第三季合併自結營收為94.81億元，較110年第2季減少0.7%，較去年同期減少0.7%。

智易表示，審慎樂觀看待第四季訂單狀況，目前大陸及越南工廠營運皆一切正常，越南工廠並未收到當地新冠疫情的影響，大陸工廠在政府限電措施要求之下營運目前仍然未受影響，未來將持續強化供應鏈之管理，密切掌握供料狀況及交期，全力滿足客戶訂單需求。

智易除持續開發Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、DOCSIS 3.1 Cable Modem、XGS/PON光纖、STB、5G CPE等既有產品線及新一代寬頻技術之外，將加重投資力道研發5G應用領域(行動小基站、邊緣計算及垂直市場應用)、AIoT、雲端管理及車聯網等新領域。