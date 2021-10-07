亞太電(3682)積極扶植5G，攜手攜創團隊碼卡實境於松山文創園區推出5G虛擬園區、AR解謎包，將5G技術運用於生活中，讓消費者可以親身體驗5G毫米波的高速上網和整合應用。

COVID-19疫情衝擊台灣文創產業，實體藝文活動及觀光人潮銳減，文創內容結合科技的虛擬體驗增溫，為帶動國內觀光產業量能，亞太電宣布，攜手經濟部中小企業處、及旗下5G創育加速器所扶植的新創團隊碼卡實境，於臺北市原創基地松山文創園區2021「微」原創基地節《療癒之地》活動中，共同執行「擴大中小企業5G創新服務應用計畫」，其主要於園區中的松菸小賣所2號店布建28GHz專屬網路，透過CPE(用戶端設備)，以FWA (固定無線接入)方式轉換成Wi-Fi信號，讓消費者透過自己手機免費接取5G信號，體驗5G毫米波高速上網及5G XR虛實整合應用。

亞太電整合碼卡實境XR技術，與園區的品牌結合，打造「虛擬松菸智慧園區」，商家以虛擬方式進駐線上商城，消費者可透過嶄新的3D介面，以5G+Web XR方式瀏覽進駐的店家資訊及產品訊息。線下部分，推出「AR互動解謎包」，民眾透過自己手機連上亞太電信園區建置的5G毫米波專屬網路，除體驗5G高速上網和應用，同時將AR遊戲創新科技導入創意內容，讓民眾以更有趣方式，了解松山菸廠古蹟歷史、建築和文化。

本次活動獨家的XR應用包含「AR互動解謎包」、「虛擬松菸智慧園區」，透過虛實融合的概念，建立線上線下循環經濟模式，幫助文創場域提供創新服務體驗模式，抓住眼球經濟，吸引更多客群，提升競爭力。

據全球技術市場技術諮詢公司ABI Research則預測，2021年全球5G FWA CPE市場出貨量將超過400萬台，2025年將躍升至1,170萬台，並將以48%的複合年增率持續成長，顯示5G FWA具備移動性和靈活性，搭載5G毫米波大頻寬優勢，可控制多元智慧終端，萬物互聯，為未來發展5G智慧生活要角，具備龐大潛在市場商機。

亞太電表示，5G最大價值在於產業的垂直整合，亞太電信早於2014年即以「Gt智慧生活」作為品牌定位，致力推動技術革新。有鑑於疫情衝擊藝文產業，亞太電信繼去年領先業界率先以28GHz提供5G FWA服務，本次再度整合FWA毫米波服務，同時跨界結盟旗下新創團隊碼卡實境的XR技術，為松山文創園區打造全新數位場域，提供客製化應用，不僅增添原創產業趣味性，同時讓民眾有更多豐富的5G體驗。未來將持續攜手更多合作夥伴，為企業和政府打造高可靠性、高客製化的5G垂直場域創新服務，蓬勃5G產業發展。