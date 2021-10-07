立委陳柏惟被控2011年9月曾駕車從高雄鹽埕區至鳳山區的路上，撞傷機車騎士後肇事逃逸，他昨受訪時承認確有此事，並表示當時是疲勞駕駛。消息一出，民進黨多位立委到陳柏惟臉書為其加油打氣，此舉讓國民黨台北市議員羅智強看不下去，怒批民進黨竟給「肇逃懦夫」打氣，「這是一個什麼樣的瘋狂集團」？

羅智強今（7日）在臉書發文痛批，陳柏惟這個「肇逃懦夫」把人撞成重傷，被警察抓到，還說會跑掉只是因為慌了，然後一副勇於負責主動到案一樣，事實上，如果不是剛好有道路監視器拍到，鐵證如山，陳柏惟會出來面對嗎？

對於吳思瑤、蔡其昌等一拖拉庫的民進黨立委替陳柏惟打氣，羅智強直呼，令人驚訝，竟然給這個「肇逃懦夫」加油打氣，這是一個什麼樣的瘋狂集團？羅智強痛批，黨主席朱立倫批評陳柏惟的問政品質差，陳柏惟嗆告，他認為朱立倫還真錯了，陳柏惟何止問政品質差，人品更差，挺萊豬、拒國際認證疫苗、主張階段性開放娛樂性大麻，現在加一條最讓人不齒的肇逃，「這樣的人，1023不下架他，還有天理嗎」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「肇事逃逸居心叵測！這種人不值得原諒！一點良心都沒有，簡直喪盡天良，若這次沒有罷免下來，後患無窮」、「聽過一句經典的，我沒有肇逃我只是不在現場」、「更扯的是塔綠班全跑去挺這個肇逃仔」。

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