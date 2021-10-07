資深女星蔣黎麗曾是中視當家花旦，演過《小姐與流氓》、《太陽雨》、《大將軍與小鳳仙》、《降龍羅漢─濟公》等戲劇，但婚後淡出螢光幕，較少出現在公開場合。近日64歲資深藝人向娃分享一張跟蔣黎麗的同框照，訝異對方外型都沒變，驚呼：「太可怕了！」

向娃4日晚間在臉書曬出一張與蔣黎麗的合照，讚賞女方是永遠的巨星，「一樣的淸純，一樣的漂亮，太可怕了！跟過去一樣都完全沒變，歲月沒有在她臉上留下任何痕跡。」昔日兩大女神睽違多年合體，不僅掀起五、六年級生的回憶殺，外型也備受討論，網友留言讚嘆：「娃娃辣媽，你們兩個美女保養的水噹噹」、「兩位都是真材實料的！有好多藝人把臉整到根本不能看了」、「從小看到大耶，您們真的沒什麼變化喔，漂亮姐姐們」，誇讚向娃和蔣黎麗都是美魔女。

蔣黎麗和小亮哥曾合作中視連續劇《破鏡邊緣》。（圖／中時資料照）

蔣黎麗當年在演藝事業高峰閃婚交往2個月挹翠山莊富豪地主林大德，婚後才發現丈夫嗜賭，曾一夜輸掉兩百萬美金（約新台幣8000萬），為了逼老公戒掉賭博惡習，不惜用威脅生命的方式盼對方回心轉意，反而給大兒子留下陰影，丈夫的賭博嗜好也沒因此改掉，夫妻間的感情逐漸變質，過了16年的無性生活，最後在兒子的鼓勵下提出離婚，結束22年的夫妻緣份。

恢復單身後，蔣黎麗從前夫身上得到破億贍養費，帶著兩個兒子過著不愁吃穿的日子，對愛情仍抱持希望的她，曾在節目中公開徵友，條件是「年齡比她大」、「經濟能力比她好」、「喜歡她的孩子」。

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