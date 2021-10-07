昨天新增1位華航女機師染疫，女機師在確診前9月23至26日曾派飛美國安哥拉治，10月3日飛新加坡一日來回，目前仍在釐清感染源，醫師沈政男表示，從Ct值來看，女機師是最近才染疫，「當然是10月3日飛新加坡時被感染！」，並認為短期派飛還是可能感染。

沈政男昨（6日）在臉書發文，研判華航女機師應是飛新加坡時被感染，因為女機師Ct值從33下降到22，代表病毒正在複製，但尚產生症狀，也就是說還在潛伏期當中，而n抗體陰性也吻合這一點。「可以觀察過兩天的Ct值，將會繼續下降，而且可能產生症狀。因此可以推斷，她的兩個小孩並未被感染，大家不用太緊張。」

沈政男表示，機組員如果完整接種過疫苗，目前是「5+9」，但自主管理期間可以派飛短程，回來後也是只要自主管理。由女機師的案例可知，短期派飛還是可能感染，「指揮中心認為這樣的檢疫措施已經足夠了。但防疫是一種風險管理，風險是由全民承擔。」

關於各界質疑「5+9」管理措施應否再檢討？莊人祥表示，目前機組員只要接種完整2劑疫苗，在長程飛航後，只要5天居家檢疫，再加9天加強版自主健康管理，並於第5、第9、第14天進行PCR採檢，女機師前5天在諾富特飯店，剛好在返台第9天採檢出發病，「顯示目前政策算是有效的監測。」