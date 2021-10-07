最近NBA熱身賽熱鬧開打，各隊除了集訓之外也開始派員參加比賽，但大多數還是新加入或是菜鳥球員為主，例如湖人、籃網就還未將全部主力放上，不過隨著時間推進，他們應該會慢慢派主力球員上場熱身，全新陣容也需要趁這個機會多加磨合。

Kyle Kuzma: I could average 25 PPG and be an all star without LeBron and AD holding me back



Also Kuzma: pic.twitter.com/EQb2AHgrsd — NBA Memes (@NBAMemes) October 6 2021

湖人今夏為了換來明星控衛韋斯布魯克(Russell Westbrook)，送出球隊主力庫茲馬(Kyle Kuzma)、哈瑞爾(Montrezl Harrell)、波普(Kentavious Caldwell-Pope)及今年1支22順位首輪籤、未來2支次輪籤去巫師，這也讓巫師呈現與上季完全不同的面貌。

而生涯一直待在湖人的庫茲馬終究被放棄，他不穩定表現常讓湖人傷腦筋，或許放他離開是好選擇，過去湖人養成不少年輕球員，但在球隊都發揮有限，不過交易到別隊後都重獲新生，例如英格拉姆(Brandon Ingram)、朗佐鮑爾(Lonzo Ball)、克拉克森(Jordan Clarkson)、蘭道爾(Julius Randle)等人。

雖然庫茲馬還要時間來適應新球隊，不過他熱身賽第一場表現可說暫時讓湖人「放心」了，這場比賽巫師對決火箭，他出戰了22分37秒，總計10投3中、外線8中3、罰球4中2，得到11分6籃板，巫師最終慘遭逆轉，以119-125不敵火箭。就首場比賽而言，巫師可說是給庫茲馬不少的上場機會，但他表現差強人意。

Jalen green treating Kyle kuzma like a drew league bench player lmaoo pic.twitter.com/qCTqzxS9PI — jw (@iam_johnw2) October 6 2021

光看數據其實還勉強可以，但他在上半場頻頻打鐵，防守端也無法跟上對手腳步，攻防兩端都相當糟糕，下半場才慢慢找到比賽節奏，不過在一次的進攻中出現二次運球的離譜失誤，讓人看到他的控球能力沒有進步太多。最後到第四節庫茲馬也沒有再上場，不知湖人看到他這樣的表現，是否在偷笑了？