美股四大指數收漲，台股加權指數7日開高在16465.57點，權王台積電（2330）開高在575元，貨櫃三船長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）早盤漲幅皆逾4％，帶動大盤上漲逾百點，收復5日線，並重新站上16500點關卡。

受到民主黨、共和黨有機會敲定舉債上限協議，從而避免政府陷入債務違約困境的激勵，美國四大指數6日尾盤全面由黑翻紅、終場收高。

道瓊工業平均指數10月6日終場上漲0.3％（102.32點）、收34416.99點。

那斯達克指數上漲0.47％（68.08點）、收14501.91點。費城半導體指數上漲0.36％（11.54點）、收3238.79點。

中信投顧指出，由於6日台股呈現弱勢反彈，仍見下殺走勢，而指數亦落於本波千點修正下降趨勢軌道線之內，顯示目前多方操作心態以守勢為主，台股不易擺脫開高走低震盪表現。

不過，從台股盤中未再創低，指數有驚無險守住日前破底翻揚紅K上緣處來看，顯示近期多空賣壓宣洩已有逐漸取得平衡跡象，尤其近日中國官方已允許卸載澳洲燃煤，能耗雙控衝擊有望趨緩，而美10年債殖利率也未再急拉創高，通膨升溫議題有望淡化，在這種情況下，台股守住10月5日低點16162點進行逐底動作，難度並不高。

中信投顧指出，操作上可適度縮短節奏，搭配營收公布汰弱留強，後續觀盤重點可留意：1.台積電年線攻防力道。2.新台幣匯率是否止貶。3.美10年期公債殖利率走向。