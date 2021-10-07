巴基斯坦災害管理官員表示，南部今晨發生規模5.7地震，約20人喪生，地震當時民眾仍在睡夢中。
俾路支省（Balochistan）災害管理當局首長納塞爾（Naseer Nasar）告訴法新社，目前為止已有15到20人喪生，死亡人數可能增加。
另一位省政府官員說，許多災民是在屋頂和牆面坍塌時罹難，死者包括1名女性和6名孩童。
美國地質調查所（US Geological Survey）表示，地震規模5.7，時間約在凌晨3時，震源深度約20公里。
俾路支省首府奎達市（Quetta）和省內其他地方可感受到搖晃。
受地震影響最嚴重地區在赫爾奈市（Harnai）偏遠山區，這裡缺乏道路、電力和行動通話設施，有礙救援工作。
路透社報導，歐洲地中海地震中心（EMSC）測得地震規模從稍早5.4上修到5.7。震源深度10公里，震央在奎達市東北東方102公里。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1101007
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