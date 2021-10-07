根據中新社記者報導，宜蘭有一名直排輪教練蘇郡鋒，因自幼與直排輪結緣，便選擇直排輪做為體育鍛鍊課程，一路走來勤於練習，畢業後即從事教練一職，執教兩年後，成功培育出臺灣直排輪冠軍，打出了教練生涯中的「前哨站」，2016年時，南京被授予「世界輪滑之都」稱號，蘇郡鋒也經其教練推薦擔任南京市競速直排輪隊的教練，開始他的登「陸」築夢。

蘇俊峰表示：「當初接到消息時很猶豫，因為要前往另一個城市從零開始，背負一個重大的任務，對當時一個35歲的中年男子來說，需要很大的勇氣去面對，最終考慮了兩天之後，決定挑戰自己，前往南京推廣競速直排輪，做出一番事業來。」第一天踏入南京這個城市，看到了明城牆等等充滿歷史底蘊的文物，走進像新街口等這些地方，發現南京市一個現代、文明的城市，充滿了親和力，再加上它是一個博愛的城市，蘇郡鋒很輕易地就融入，生活起來沒有壓力、沒有隔閡。

這五年以來，蘇郡鋒帶領南京市隊參加過全國錦標賽、公開賽，總共在全國賽上獲取了37枚金牌，在江蘇省錦標賽也獲取了45枚金牌，共培育出兩名一級運動員、三名二級運動員，且都是國家級運動員，從原本默默無聞的城市代表隊，到在全國錦標賽上爭得一席之地，帶領了南京市競速直排輪隊在各個賽場上追逐夢想。

蘇郡鋒帶領的南京直排輪隊。(圖／中新社提供)

面對突如其來的疫情，無法線下教學，蘇郡鋒選擇透過視訊的方式加強訓練，藉以維持學生的身體運動狀態，將他們當成自己的孩子。蘇郡鋒談到在剛加入的時候，很多隊員在生活上不能自裡，需要家長幫忙繫鞋帶、穿脫護具，他開始要求孩子在訓練的時候，慢慢去學習獨立完成這些事情，遇到困難不怕，勇敢的去挑戰它、面對它最後解決它，這是蘇郡鋒在孩子身上獲得的最大收穫，

2017年，在南京秦淮區團委、台辦及體育局的推薦下，蘇郡鋒當選中國大陸秦淮區十大傑出青年，也在秦淮體育中心成立了台青辦公室，可以進行交流使用等等，讓在南京的臺灣青年們可以感受到政府的關心與關懷。

目前，南京已有50多所中小學將直排輪帶進了校園，作為日常訓練的場地之一，光華東街小學也特別建立訓練基地，也將直排輪列入學校的特色校本課程，成立校隊及競速直排輪隊，再送至南京市各隊進行強化訓練。

蘇郡鋒指導隊員進行訓練。(圖／中新社提供)

展望未來，蘇郡鋒表示自己將努力推廣，不只是隊員的基本訓練，更要將直排輪的普及達到另一個更高的力度，並將此紮根在南京上，繼續帶領南京的隊員們在賽場上築夢。