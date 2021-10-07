美國空軍4日證實，來自內華達州奈里斯空軍基地(Nellis Air Force Base)的2架F-35戰鬥機，日前在鄰近的試驗靶場投擲模擬核彈，讓這款先進匿蹤戰機向掛載全球最強大的武器並投入戰場又跨出一步。

大陸軍媒「環球網」則分析，美空軍為傳統機載核彈添加精確導引能力後，將讓打擊效能顯著提升。從F-35A的彈艙可裝填B61-12精確導引核彈來看，意味著該款戰機將能在匿蹤能力不受影響下，執行核打擊任務，更讓第5代戰機產生戰略能力與戰略影響力。

「Military.com」5日引述美空軍新聞稿，對於美空軍的F-35而言，9月21日的驗證無疑是「畢業考」，讓F-35朝取得核武設計證書又邁出一步。

報導指出，目前還不清楚F-35A何時會完整取得核武設計證書，使其能飛出試驗靶場與模擬核彈，進入真實世界的戰場。但當這一天到來時，美空軍機隊將出現第二款能攜帶核武的匿蹤戰機。

美空軍空戰司令部戰略嚇阻與核武整合部門負責人傑克森中校表示，B-2轟炸機是一款具核打擊能力的隱形戰機，F-15E與F-16C、D雖可攜帶核武，卻不具備匿蹤能力。B-21重轟炸機同樣也擁有此一能力，預計將於2020年代中葉加入空軍機隊，。

報導指出，並非所有F-35A都具備掛載核武的能力，僅有執行核武任務單位的戰鬥機才能升級軟體與人力，進而攜帶核武出勤。內華達州每一架F-35都能掛載B61-12核武模擬版。該款核武長12英尺，重825磅。

根據美國科學家聯盟（American Federation of Scientists）2016年指出，B61-12爆炸釋放出的能量相當於5萬噸黃色炸藥。儘管這與美國核武庫中最具威力的武器仍相去甚遠，但相較於二戰期間投直在廣島的原子彈已相去數倍。

報導還指出，這次驗證的是核武的模擬彈藥，裝有感測器與儀器以收集和存儲關於其性能數據。位於奈里斯第422與第59測試評估中隊率先展開飛行測試。空軍核武中心、F-35聯合計畫辦公室與美國山迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories）等單位，也在空戰司令部指導下一同進行此次驗證。目前五角大廈與能源部正分析驗證過程取得的數據。