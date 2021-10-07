藝人「客家一哥」小鐘（鐘昀呈）以男子團體「咻比嘟嘩」出道，闖蕩演藝圈超過20年的他， 在歌唱或主持領域都有亮眼成績，48歲依舊單身的他，突然在臉書上PO出一則影片，並用英文表示：「我不是直男」，讓網友嚇瘋表示：「是要岀櫃了嗎」。

小鐘日前在臉書上傳19秒的影片，只見他用手機自拍並強調是「最真誠的告白」，接著用英文表示：「 I'm not straight（我不是直男）」，立刻嚇壞一票網友，以為他準備要公開岀櫃，後來他又補上：「I'm not gay. I'mBi…By myself.（我不是同性戀，我是Bi…獨自一個人）」，神來一筆大玩諧音哏，讓一票網友全都笑翻，可見搞笑功力依舊。

小鐘最後先是望向遠方，接著低頭看著自己的右手，若有所思的表情似乎有口難言，似乎暗示某方面都是「靠自己」，這也釣岀好友郭彥甫留言：「手怎麼了哈哈哈哈」，對此，網友也紛紛回應：「在跟女友深情對望怎麼了嗎」、「人家在看女朋友」、「看著5個好兄弟，這些年辛苦了」、「永遠不會拒絕的那雙手」，更有人大讚小鐘：「這麼高級好笑的英文笑話可以進軍國際了」。

小鐘先前在節目上透露還是「咻比嘟華」成員時，礙於公司的禁愛令，擔心當時的女友成累贅竟然提分手，卻遭對方詛咒：「「你長這個樣子卻說要當男偶像？你那個團體一輩子都紅不起來的」，回想起來坦言對這段往事懊悔不已。