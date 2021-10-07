剛果一隻大猩猩在2019年和保育員拍下一張自拍照，沒想到竟轟動世界，讓牠被譽為「全球最會自拍大猩猩」，然而今日卻傳出不幸消息，這隻大猩猩健康狀況不佳，在最近因病去世，得年14歲，而牠窩在保育員懷中、嚥下最後一口氣的照片也跟著曝光，讓不少人看了都鼻酸不已。

根據《太陽報》報導，剛果維龍加國家公園（Virunga National Park）的大猩猩達卡希（Ndakasi），2019年和自己的保育員鮑馬（Andre Bauma）大玩自拍，照片曝光後轟動世界，牠還被譽為「全球最會自拍大猩猩」。

達卡希在2019年和保育員鮑馬大玩自拍，意外讓牠在全世界爆紅。(圖/翻攝自推特/Virunga NationalPark)

不過達卡希的健康狀況並不好，一直以來都在對抗病魔，園方近日在推特發文，表示達卡希已在9月26日病逝，得年14歲，並在最心愛的保育員的懷中嚥下最後一口氣，從照片中可以看到，鮑馬緊抱著達卡希，讓牠整個身體都窩在他的懷中，不少人看到以後都鼻酸不已。

事實上達卡希有一段悲慘的童年，2007年牠才剛出生2周時，就被鮑馬和其他巡山保育員發現，牠緊靠在一隻大猩猩旁邊，而這隻大猩猩就是牠的媽媽，已經因為頭部被子彈貫穿而死亡，於是便將達卡希帶回保育園區照顧。

從此之後，鮑馬不但成為達卡希的保育員，還扮演著像是媽媽一樣的角色，雙方的感情非常要好，常常形影不離，回憶起和達卡希相處的過程，鮑馬透露：「每當牠看到我的時候，就會像看到媽媽一樣爬到我的背上」。