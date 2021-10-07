台灣基進立委陳柏惟。(資料照，林欣儀攝)

10年前肇事逃逸遭起底！ 陳柏惟認了：當年疲勞駕駛

台灣基進立委陳柏惟遭逢罷免危機，昨(6日)更被爆出10年前曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，引發社會譁然。他出面表示，當年是因為「疲勞駕駛」，之後自己也反省人生。對此，國民黨台北市議員王鴻薇昨表示，你不是疲勞你是肇逃，多少人也是兼兩份差、每天從早忙到晚，難道大家都跟你一樣會肇逃嗎？

陳柏惟出面說明肇逃案時談到，「當時就是疲勞駕駛，很難跟你模擬當時情境，坦白講我通常是公司最後一個走，那件事情之後如果工作太晚我就直接睡公司，那時剛出社會，經濟狀況不佳，當時加班可說有求必應，到凌晨六點，應該連續好幾天的加班，那天完全是疲勞駕駛，不存在惡意衝撞，坦白講就是疲勞駕駛...」。

關於此說法，王鴻薇在臉書直言，難道疲勞駕駛，就可以是肇事逃逸的理由嗎？發生車禍，或許是過失，但肇事逃逸，是人格惡劣。根據判決書的內容，陳柏惟當時撞倒機車騎士，造成當事人頭部出血，完全沒有下車查看，就直接開車逃走，根本就不管被害人的死活。

最後，王鴻薇更說，這種不負責任、人格惡劣的立委，台中人真的值得更好的。