高通針對5G推動環境永續與綠色經濟的發展發布一項最新報告，結果顯示加速擴展5G部署及應用，將能多元化的加速實現永續發展效益。高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰應邀於SEMICON Taiwan國際半導體展ESG暨永續製造高峰線上論壇發表演說，強調運用5G技術的智慧製造是加速產業數位轉型、實現永續製造目標的關鍵，呼籲產業界和公部門攜手合作，加速部署5G網路和用例，以促進實現永續發展的目標。

在這場為期三天的「ESG暨永續製造高峰線上論壇」第一天議程中，劉思泰發表題為「為了更好的未來：高通善盡環境、社會、治理責任並與全球供應鏈攜手永續營運」演說。他 在演講中再度呼應5G將在企業推動永續營運過程中發揮關鍵功能。他指出，5G的四大核心技術，包括波束成形(Beamforming)、設備到設備通信(Device-to-Device, D2D)、行動基礎設施共享(Mobile infrastructure sharing)及能量採集(Energy harvesting)，都有節電、提升能源效益、更好運用再生能源的功能，是智慧生活、智慧工作、智慧交通、智慧農業、智慧製造的基礎。運用5G技術的智慧製造是加速工業製造數位轉型、邁向永續製造目標關鍵的一大步。

劉思泰指出，落實環境永續、對抗氣候變遷，需要社會各界立即採取一致行動。以2020年起，高通技術公司攜手矽品及其位於高雄、台南10家中小企業供應商於合作推動的「高通台灣永續合作計畫」為例，共設置了12座環保設施，每年可獲致節電483萬度、降低2564公噸二氧化碳排放和25.6萬公噸年回收水量以及廢棄物回收量年增250公噸等具體環保效益。這是高通在全球第一次將間接供應商納入合作夥伴、共同推動再生能源的案例。透過此次合作，不僅強化高通與台灣供應商緊密合作關係，更奠定高通與台灣供應鏈合作推動再生能源發展的典範。

劉思泰強調，5G的超低延遲和極高的可靠性帶來了新的服務形式，為提升環境永續提供革命性的機會，並為經濟增長和新就業機會創造了巨大的機會。高通將持續與政府和產業合作，加快5G部署和毫米波商用，以早日實現5G技術革新驅動之永續製造、進而實現永續發展的目標。