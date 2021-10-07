大陸網紅「膩膩」擁有精緻臉蛋、骨感性感身材，是許多時尚品牌的寵兒，人氣居高不下，還曾拍過大咖明星的MV，然而日前膩膩無預警宣布消息，自己在身上鑲了一顆粉色鑽石，還曬出美照證實，頓時引起網友熱議，「感覺好痛但是好性感」。

膩膩因厭世高冷的氣質受到關注，以冰山美人的形象示人，更因為演出男星王琳凱的MV《What’s wrong with me》，讓她的人氣再攀高峰，微博上擁有將近81萬名粉絲追蹤，膩膩也時常在微博分享穿搭照，高瘦的身材讓她就像是天生衣架子，無論穿什麼都飄出強大氣場。

膩膩在鎖骨下方鑲鑽。(圖/翻攝自膩膩微博)

日前膩膩突然發文表示：「匯報下：埋了顆鑽」，並附上多張身穿黑色平口禮服的照片，只見她綁著大辮子，臉上的妝容精緻，露出大片雪白肌膚，魅惑的眼神望向鏡頭，仔細一看能發現深邃鎖骨下方卡著一顆粉紅色鑽石，讓網友看了都忍不住驚呆。

不少網友都大讚膩膩的「新造型」，「老婆的美貌比鑽石更閃耀」、「太好看了！」、「太酷了嗚嗚嗚姐！」、「我的親老婆，太美了」、「牛牛牛」、「老婆，美得有點過分了」，然而也有人直呼，「膩膩好美，這個疼不疼啊」、「臥槽，感覺好痛」、「好美可是感覺好疼」、「嘶，感覺好痛，但是好性感」。