屏東挖眼案自9月29日爆出引起網友高度關注，近一週討論聲量突破4萬筆，宅神朱學恒批評屏東縣政府消極處理，聯合王世堅、連勝文、江啟臣等人捐出10萬元給受害女店員，並PO出受害者的戶頭盼網友捐出善心，PTT掀起捐款風潮成為該議題最大的發聲平台，使用者平均年齡較低的Dcard也推廣連署「別再讓精神病合理化犯罪行為」，一場鄉民的正義再次上演。

屏東挖眼案為何聲量下滑又上升？

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察「屏東挖眼案」近一週網路聲量，高峰落在9月29日爆出新聞引起17295筆討論，隔日受害者的傷勢進度、加害者的前科被挖出延續聲量至12339筆，但在10月1日、2日熱度明顯下降，由於當時正上演「喜劇圈內鬨」的龍K之亂，以及金鐘56頒獎典禮，讓PTT、社群上的討論分散，到了10月3日聲量僅剩2233筆。

4日聲量再起的關鍵落在宅神朱學恒成為捐款開路先鋒，與翁履中、王世堅、連勝文、張斯綱、楊文元、Max、洪孟楷、江啟臣等人，一共湊了10萬元匯到女店員的戶頭，並公開女店員的私人帳戶寫下：「過去所有社會事件中，從來不提供個人帳戶訊息，但因此案實在太過特別，屏東縣政府堅稱依法不能協助募款，也不能開立公益帳戶，所以才自己聯絡上女店員的哥哥提供帳戶資料」。

鄉民的正義！為何受害者家屬稱「善款足夠」又重啟捐款？

此文一出掀起網友捐款潮，PTT上許多網友回文「屏東挖眼案通通給我洗起來！」紛紛曬出自己的捐款截圖，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門頻道觀察，PTT八卦版成為發聲力度最大的平台，其餘皆為新聞平台、地方資訊粉專，許多網友寫下「潘妹妹加油」、「集氣」、「雖然金額不大但希望能夠盡一點力」，也有網友自曝心聲表示，「不是為了洗版才發文，只是想表達我們都會怕」、「提案修法有那麼難？為什麼我們要在這種陰影下擔心害怕地過日子？」

對於朱學恒稱「屏東縣政府堅稱依法他們不能協助募款」，屏東縣府社會處長劉美淑回應，經過與家屬討論後，由家屬對外提供私人帳戶接受各界捐款，由於是私人帳戶未來善款將由家屬自行運用，屏東縣政府持續關心協助當事人醫療及後續生活。

原本對外表示「善款已足夠支應醫藥費及相關費用」婉拒各界善款的潘姓店員的哥哥，也因為家人認為「妹妹的復建路還很長」決定重啟捐款之門，持續接受各界愛心，潘大哥表示，妹妹這幾天都睡不好，未來復建、醫療可能是一條遙遠的路，如果各界想要捐助，他們會接受，也感謝善心人士的愛心。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年09月28日至2021年10月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『屏東挖眼案』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。