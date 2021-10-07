屏東挖眼案震驚全台，各界愛心捐款不斷湧入，協助受傷潘姓女店員後續醫療費用，該如何修補安全防護網也引發熱議。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗表示，「刑法87條」修改草案躺在立院已久，佔國會多數的民進黨的不作為，造成憾事再次發生；他呼籲綠委們別只對政治議題積極，對屏東挖眼案卻睜一隻眼、閉一隻眼，假裝看不見將難保悲劇不再重演。

楊植斗6日在臉書發文指出，目前刑法87條規定，精神疾病罪犯最高監護期限為5年，5年一到，病患還沒康復就回歸社區，造成人心惶惶。屏東挖眼案曝露蔡政府社會安全網破洞的事實，新北市市長侯友宜更以基層警官的角度呼籲，必須修改不合時宜的刑法87條。

楊植斗進一步指出，刑法87條的修改草案躺在立院已久，國民黨立委葉毓蘭去年也提出修法，但民進黨佔國會多數，他們的不作為讓法案無法順利過關，再次造成挖眼案的遺憾，這點實在相當諷刺。

對此，楊植斗痛批，民進黨曾用「遮右眼」的方式聲援香港反送中，如今面對屏東挖眼案卻「睜一隻眼丶閉一隻眼」，修法怠惰裝沒事的態度，難保下次悲劇不再重演。他與藍營將緊盯民進黨修改刑法87條，要求蔡政府將破洞的社會安全網補齊；大家的監督也將成為潘小姐的雙眼，一起為她討回公道。