立法院衛環委員會今天邀請勞動部針對「基本工資調整方向、配套措施、若提供補貼之財源及依據」專案報告。（林良齊攝）

基本工資審議會將在明天召開，國發會副主委高仙桂今天在立院衛環委員會表示，近年來各國薪資成長趨緩，歐美及亞鄰國家過去多以調升最低工資水準因應，疫情嚴重的日本及韓國今年已宣布調升基本工3％至5％；我國今年外銷出口及製造業均表現良好，值此時刻，合理調漲基本工資輔以相關配套措施，不僅能照顧邊際勞工生活、縮小貧富差距，並可擴大內需購買力，帶動經濟正向發展。