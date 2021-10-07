挺調漲基本工資 國發會：可擴大內需購買力 09:492021/10/07 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基本工資審議會將在明天召開，國發會副主委高仙桂今天在立院衛環委員會表示，近年來各國薪資成長趨緩，歐美及亞鄰國家過去多以調升最低工資水準因應，疫情嚴重的日本及韓國今年已宣布調升基本工3％至5％。（示意圖，劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院衛環委員會今天邀請勞動部針對「基本工資調整方向、配套措施、若提供補貼之財源及依據」專案報告。（林良齊攝） 基本工資審議會將在明天召開，國發會副主委高仙桂今天在立院衛環委員會表示，近年來各國薪資成長趨緩，歐美及亞鄰國家過去多以調升最低工資水準因應，疫情嚴重的日本及韓國今年已宣布調升基本工3％至5％；我國今年外銷出口及製造業均表現良好，值此時刻，合理調漲基本工資輔以相關配套措施，不僅能照顧邊際勞工生活、縮小貧富差距，並可擴大內需購買力，帶動經濟正向發展。 基本工資調漲配套 住宿業可望獲補貼 看完綠營內部罷免陳柏惟民調 李柏毅：不是準確的數字 #調漲 #基本工資 #國發會 #內需 #購買力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國應用產業政策 引領新工業革命 04:102021/10/07 產業財經 張惠妹首推貼圖 要有趣不一般 04:102021/10/07 娛樂新聞 債市買氣收斂 仍持續吸金 04:102021/10/07 投資理財 環球晶續衝 全年營收戰新高 04:102021/10/07 證券．權證 總統府向美確認 對台政策不變 04:102021/10/07 焦點要聞 康匠口罩國家隊 揮軍泰國 04:102021/10/07 財經要聞 專家傳真－台灣經濟成長背後的隱憂 04:102021/10/07 專題周報 土洋對作 12檔個股成角力戰場 04:102021/10/07 證券．權證 印地安泉網賽 梁恩碩拚進會內賽 04:102021/10/07 運動天地 全球搶煤氣 經濟部稱已買到明年4月 04:102021/10/07 財經焦點 國銀綠色金融放款 衝1.32兆 04:102021/10/07 財經要聞 生活熱門新聞 華航女機師染Delta 北市擴大採檢149人 結果出爐 - 生活 寫聯絡簿告狀學生數學只考8分 家長神回2字老師秒服了 - 網推 開業9年！台北知名拉麵店將歇業 網哀嚎：不要關啊 - 生活 莫德納3天內到貨 莊人祥曝只要1條件全打得到第2劑 - 生活 全村人住同一屋簷下！1732間房無縫對接 雨天也不怕鞋濕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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