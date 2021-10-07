大陸戲劇一哥黃曉明與Angelababy（楊穎，Baby）6年前結婚並生下一子，相對婚姻初期的高調放閃，近來兩人幾乎都不同框，既使生日時也少有互動，種種跡象引來網友常傳兩人離婚，但當事人都不回應。最近北京環球影城開幕，有網友逛樂園時偶遇Baby，引來旁人問是否黃曉明也在場？該網友回一句：「在的」，似乎暗示夫妻倆感情依舊。

黃曉明和Baby多年前舉行世紀婚禮，被網友形容「請了演藝圈一半的賓客」，豈料兩人生子後，離婚傳聞便不斷，連共同受邀參加典禮紅毯部分都是各走各的。日前Baby在節目中聊感情話題更是突然落淚，事後在微博寫下：「愛情需要邊界，它是相處的底線也是自我的防線，在感情中不要因迎合而丟失自我。」引來諸多揣測。

網友爆料在環球影城遇到黃曉明和Baby，並稱黃曉明是後面穿黑衣者。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

Baby之後被網友直擊獨自出現在深圳看房，穿著紅色無袖洋裝，頂著大波浪長髮，明星氣場全開的接受工作人員的指引介紹，而Baby全程臉上都掛著笑容，展現藝人風範，但因不見黃曉明陪伴，又因兩人先前被爆低價賣出位於武漢的房產，遭網友質疑可能要分居，但黃曉明跟Baby始終懶裡謠言。

網友直指黃曉明也在場。（圖／翻攝自搜狐娛樂、毒舌館長微博）

據《搜狐娛樂》報導，近日有網友爆料，指在環球影城偶遇打扮一身黑的Baby，頭上戴著鴨舌帽，可見她不時調整口罩，接著又穿上哈利波特的制服長袍拍照，看起來玩得相當盡興，該網友稱同天也有看到黃曉明，只是照片中沒見他身影，引來網友好奇說：「其他的不關心，只關心Baby的自拍照什麼時候PO」、「羨慕死了」、「一直以為他們倆掰了」，另有人問黃曉明穿什麼衣服？該網友回應：「黑色的在後面」。