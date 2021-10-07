國產高端疫苗因未做第三期臨床試驗，引發疑慮。基隆一名男子表示，當初就是看上高端副作用較小，才會棄國際疫苗改打高端，沒想到接種兩周後全身出現發癢皮疹，右手掌及手指喪失觸覺，且症狀持續逾一個月，令他忍不住自嘲「莫德納手臂不夠潮，高端手臂才是走在流行尖端」。

原PO昨（6）日於PTT八卦板開酸，國家難得這麼用心研發新冠疫苗，卻被大家不斷以「未做三期臨床試驗」抹黑，更稱因為是食鹽水，所以接種後副作用比較小，「有種跟我一樣親身試驗，才有資格抹黑」。

男子曬出去診所求診的診斷證明書。（圖／翻攝自PTT）

原PO說，8月23日施打高端第一劑兩周後，全身出現發癢皮疹，右手掌及手指也喪失部分觸覺，症狀持續至今仍未改善，他只好到診所求診，院方開立診斷證明書，其中內容為「疑似疫苗成分過敏及周邊神經副作用」所致。從他分享的照片中，手臂出現類似一顆顆類似蚊子咬的突起，他自嘲「莫德納手臂不夠潮，高端手臂才是走在流行尖端」。

男子打完高端後，右邊手臂出現過敏症狀，且觸覺喪失。（圖／翻攝自PTT）

原PO說，自己的生活很規律，偏偏在打完疫苗後，產生一些過往沒有的身體反應，「我會再去醫院做更詳細的檢查」，同時他也透露，在網路上看到其他鄉民的症狀比他還嚴重，即便到醫院檢查出數據異常，醫師也不敢直接說與高端有關係，但也查不出其他可能的原因，令他忍不住直呼「我就是怕死，才選擇最沒副作用的高端」。

貼文曝光後，大票鄉民也加入討論，「失去觸覺是怎樣，太恐怖了吧」、「這種應該很難得到賠償？」、「指揮中心會說你有病」、「會被判定本身有病，然後就結案」、「希望你可以成功申請賠償」、「沒為國捐軀已是萬幸」。