處理器大廠美商超微（AMD）與微軟藉由使用AMD Ryzen處理器的Windows 11帶來全新使用者體驗，為最新的功能與技術提供支援，以優化效能、效率、安全功能和連接性。對於使用Windows 11的遊戲玩家，AMD Radeon顯示卡提供高效能、高靈敏度和沉浸式的遊戲體驗。基於AMD和微軟的長期合作，搭載AMD核心的設備從作業系統釋出當天就為Windows 11體驗提供支援。

AMD全球資深副總裁暨客戶端事業群總經理Saeid Moshkelani表示，AMD很高興持續與微軟保持密切合作關係，Windows 11的所有功能與優勢共同為搭載AMD核心的PC帶來卓越及高效率的使用體驗。在體驗Windows 11創新功能的同時，AMD使用者可以享受 AMD所帶來值得信賴的特點與功能。

AMD Ryzen處理器支援全新Windows 11作業系統體驗，為高速、高靈敏度與高效率使用體驗提供所需的整合性和效能。搭載AMD處理器的Windows 11 PC將帶來更優異的影片播放品質與電池續航力，AMD Ryzen處理器與Radeon顯示卡可與 Windows 11完美配合，充分利用微軟全新作業系統中提供的更高品質與更高效率的影像功能。在配備AMD Ryzen處理器的Windows 11中運行Microsoft Teams進行協作時，包括全新語音與視訊整合功能，隨時隨地加入會議以及超長的電池續航力。Windows 11與AMD PRO安全功能帶來多層防護，AMD Ryzen PRO處理器在硬體、作業系統和系統級別提供安全功能。

AMD Radeon顯示核心為提供卓越遊戲體驗進行優化，加上釋出的最新版AMD Radeon Software Adrenalin Edition繪圖驅動軟體，玩家可以在Windows 11上將他們的遊戲體驗提升至更高水平。AMD Radeon顯示核心針對最新Windows 11效能與功能特色進行優化，其中包括DirectX 12 Ultimate、Auto HDR、Microsoft DirectStorage等。

此外，透過AMD Radeon Anti-Lag、AMD Radeon Boost、Radeon Image Sharpening、AMD FreeSync Technology等先進功能，AMD Radeon顯示核心為Windows 11玩家帶來高效能、高靈敏度、震撼的視覺效果以及完全沉浸的遊戲體驗。

微軟裝置夥伴銷售副總裁Nicole Dezen表示，藉由與AMD的緊密合作，我們很高興能透過Windows 11持續提供世界級效能、安全功能以及無縫銜接的PC使用者體驗。不論使用者執行最新遊戲或是使用Microsoft 365發揮行動生產力，AMD Ryzen處理器與Windows 11的組合都能提供優異效能、安全性以及連接性。

結合最高效能的處理器核心，搭載AMD Ryzen處理器與Windows 11作業系統的PC將提供出色的繪圖效果、優異的使用體驗以及安全功能。為因應混合型工作模式的需求，企業使用者能利用Windows 11與AMD Ryzen PRO處理器進行無縫協作，發揮即時反應的可靠效能，以及多層防護功能。

AMD與微軟透過將Windows 11導入到搭載Ryzen處理器的PC中，提供更安全更迅速的PC互動機制。透過Radeon顯示核心，玩家能利用最新版AMD Radeon Software繪圖驅動軟體的功能以及Windows 11的各項優化，在搭載AMD核心的PC上享受極致的遊戲體驗。