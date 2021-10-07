美國總統拜登5日表示，和大陸國家主席習近平通話時提到台灣議題，兩人同意遵守「台灣協議」。

美國總統拜登5日提及，和大陸國家主席習近平通話時，兩人同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement），不過拜登所指的究竟是什麼，以及這段話有什麼意涵，路透社指出連我政府都在尋求解釋，甚至一名台灣官員私下傳訊息詢問路透社記者，拜登這段話究竟是什麼意思。

路透社5日報導，拜登當天晚間向記者提及，曾和大陸國家主席習近平談到台灣，「我們同意…我們將遵守台灣協議」，「我們講得很清楚，我不認為他應該做出任何逾越此協議的事。」

不過拜登並未明確說明「台灣協議」指的是哪項協議，路透社今（7）日指出，他的這段發言讓台灣官員尋求解釋，在台海局勢升溫之際，拜登的發言是要釋放什麼訊號？一名台灣官員甚至私下傳訊息詢問路透社記者，拜登的意思究竟是什麼？

關於拜登的發言，路透社在這2天的報導中指出，拜登似乎是提及他在9月9日與習近平的90分鐘熱線內容，拜登所指的應該是美國長久以來遵循的「一中政策」，也就是承認北京而非台北，以及《台灣關係法》。《台灣關係法》明確指出，台灣未來所有問題必須透過對話和平解決，並得到台灣人民的同意。

針對拜登的發言，我外交部昨（6）日表示，已在第一時間向華府確認，美國政府對台政策不變，美國將持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，維繫對台灣堅若磐石的承諾，並將持續協助台灣維持足夠自衛能力。

目前在巴黎訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨日重申，美國對台灣的承諾堅若磐石，並且關切北京的軍事挑釁行動。