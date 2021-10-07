大陸第一財經7日報導，受限產限電等多重因素影響，8、9月大陸多種原材料價格出現大幅上漲，大陸國家統計局公布資料顯示，8月PPI（生產物價指數）同比上漲9.5％，環比上漲0.7％，煤炭、黑色金屬、有色、化工、化纖這五個領域合計貢獻了八成以上同比漲幅。引得中下游企業大呼「傷不起」。專家分析，從限電限產出現的三個主要原因分析，第四季大陸內外需可能同時出現減弱，「能耗雙控」和煤炭短缺的因素雖短期內將持續，但隨著各級政府以更精細化的方式進行管理，情況也會有所好轉。因此原材料價格將出現回落。

2021年大陸政府工作報告明確提出：「十四五」期間，單位大陸生產總值能耗和二氧化碳排放要分別降低13.5％、18％。同時，2021年發展主要預期目標提出：單位大陸生產總值能耗降低3％左右。

第一財經報導，粵開證券研究院副院長羅志恒說：「今年的能耗強度要求沒有加碼。」2018年要求單位GDP能耗下降3％以上，2019年要求下降3％左右，2021年同樣要求下降3％左右。

羅志恒分析，今年完成目標的難度客觀上有所增加的原因在於：一是產業結構變化。今年上半年，經濟運行依然表現出較強外需拉動的特點，中國承接了境外生產，出口超預期帶動工業部門為主的第二產業發展較快，而第二產業單位耗能高。與此同時，由於疫情反復等原因，第三產業恢復較慢，過去通過發展第三產業降低能耗的方式受阻。2021年上半年第三產業GDP占比為55.7％，較2020年的56.8％下降。這種產業結構變化客觀上造成能耗壓降難度大。二是邊際成本遞減，意味著即使面臨相同的目標，降低能耗的成本也會增加。

「能耗雙控是一個持續執行的長期政策。由於地方政府在今年前期執行進度顯著偏慢，時間僅剩一季，因此選擇突擊完成。」羅志恒說。

第一財經報導，一名地方經濟部門官員表示「這次限電突然爆發，集中在9月下旬，正在第三季末考核期，不是巧合。」

大陸國家統計局公布的資料顯示，8月CPI（國民消費價格）同比上漲0.8％，漲幅比7月回落0.2個百分點；而PPI（工業生產者出廠價格指數）同比上漲9.5％，環比上漲0.7％。8月PPI與CPI剪刀差達到8.7個百分點，繼續刷新歷史新高。這意味著，價格傳導過程不通暢，中下游企業正在承擔較高的成本上漲壓力。而一些原材料在9月出現了更大的漲幅。

第一財經報導，中國能源研究會能源與環境專業委員會祕書長王衛權指出，雖然短期來看，限產限電等措施讓中下游企業承壓，但這種影響不會長期持續。1月至8月，大陸基礎設施投資同比增速僅為2.9％，較1月至6月7.8％的增速出現明顯下降。這背後是水泥、鋼鐵等高耗能產業面臨的產能過剩。上半年，國際上許多國家因為疫情防控政策收緊，鋼鐵等產品無法自產自足，因此使得中國的外需旺盛。而隨著全球疫情的緩解，高耗能行業和產品的需求也會下降。當中國的內外需求同時減弱時，原材料價格將會回落。

「在落實雙控目標的過程中，一方面，當前部分地區的做法行政化色彩較濃，應該建立連續性、穩定性和可預見性的標準來限制企業的不當用能行為。另一方面，各區域、各行業、各企業的情況有差異，不宜採取簡單粗暴的『一刀切』辦法。各級政府應把促進節能減排和加快能源結構調整作為主要抓手，才能從根本上解決能耗強度和能源消費總量的問題。」王衛權說。

另一個導致限電限產的重要原因是電力供應緊張。

第一財經報導，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，從雙控因素方面考慮，限產限電可能會持續到年底，目標任務完成仍然艱巨；從電力因素方面考慮，電煤的供應量和價格取決於政府的調控力度，現在發改委等部門已經採取了多方面舉措，供需緊張的局面應該很快就會好轉。