解放軍4天149架軍機擾台破紀錄

根據衛星圖像和解放軍消息人士透露，中方已在靠近台灣的東部空軍基地部署殲-16D新型電戰攻擊機。

據《南華早報》（South China Morning Post）7日報導，近日北京加強軍事施壓，連續4天破紀錄出動149架軍機進入台灣西南防空識別區，導致兩岸緊張關係持續升高。

解放軍周一出動56架軍機擾台，創下單日最多紀錄，其中有數十架殲-16戰機，但目前並不清楚，負責干擾敵方雷達的殲-16D是否也參與了相關行動。不過，《漢和防務評論》刊出的衛星圖像顯示，殲-16D出現在江西省的空軍基地。

《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫說，衛星圖像顯示，殲-16D今年5月已部署江西南昌的向塘空軍基地。而其中一張衛星圖像顯示，這空軍基地的機庫足以容納像殲-16D這樣的先進戰機。

另一張1月的衛星圖像則顯示，浙江省長興縣的空軍基地已擴建，出現更多機庫和其他基礎設施。而兩個基地都隸屬負責監控東海、台海方向的解放軍東部戰區。

平可夫指出，隨著中方準備舉行愈來愈多大規模空中備戰演習，大陸東南沿海的所有空軍基地都在擴建並升級。他認為，周一解放軍軍機部署的大陣仗展現了空戰實力，未來他們會出動更多型軍機，而最大的規模將超過100架軍機。

一位人在北京，但要求匿名的解放軍消息人士證實，殲-16D已部署向塘空軍基地。事實上，它在珠海航展首度公開亮相後，就已服役。此外，他說，中方在台灣附近的軍事行動激增是備戰演訓的一部分。

另一方面，平可夫說，解放軍加緊聯合軍事演習，從大陸其他地方出動軍機支援，目的在於為可能的兩岸衝突做準備。他並強調，相關軍演升高了台海發生事故的風險。他指出，解放軍升高擾台行動，意味著台灣需要出動更多戰機攔截，而這增加了撞機的可能性。