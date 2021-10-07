BNT陸續抵台，而學校施打作業也正如火如荼的進行，但家長們知道除了COVID-19的疫苗外，青少年仍應該接種哪些疫苗嗎？

●HPV與流感疫苗 青少年莫忽視

亞東醫院家庭醫學科陳志道主任兼青少年醫學暨保健學會理事長提醒，家長目前專注於COVID-19新冠肺炎疫情，很可能忽略接種人類乳突病毒疫苗（HPV）與流感等疫苗，而這些疫苗對於成長中的青少年也同要重要。

●青少年疫苗 要打哪些一次告訴你

1、青少年於幼兒期應接種以下疫苗

◎水痘疫苗（Varicella）

未曾接種疫苗且未得過水痘者，建議自費接種1劑，13歲以上者則應注射2劑，至少間隔4-8週。

◎B型肝炎疫苗

B型肝炎與肝硬化及肝癌有密切關係，該病毒經體液或血液，例親密接觸、輸血、注射等途徑傳染，許多人容易在青少年期因無足夠保護措施導致感染；若已接種，隨著時間抗體力價可能消失，建議檢測B型肝炎抗體，再進一步諮問醫師是否建議補打一劑B型肝炎疫苗。

◎麻疹-腮腺炎-德國麻疹混合疫苗（Measle-Mumps-Rubella MMR）

麻疹、腮腺炎、德國麻疹均飛沫傳染。幼兒接種該疫苗可預防併發中耳炎、肺炎或腦炎；睪丸炎、卵巢炎，影響生育能力。但因隨著時間，抗體力價亦可能消失，建議青少年可檢測MMR抗體。

◎破傷風-減量白喉混合疫苗的混合疫苗（Tetanus-diphtheriaTd）接種

建議在11-12歲間若未曾施打Td者，可以直接追加破傷風-減量白喉混合疫苗-非細胞型百日咳混合疫苗（TdaP Tetanus-diphtheria-acellular pertussis），其後每十年則建議再追加一劑Td。

(示意圖/Shutterstock)

2、建議青少年接種之疫苗

◎人類乳突病毒疫苗（HPV）

人類乳突病毒(HPV)是重要的性接觸傳染病原，與生殖道疣及女性子宮頸癌有關，建議9-26歲女性及高風險男性接種，當開始有性行為後，感染HPV的機會將大幅增加；施打疫苗的最佳時期為沒有過性行為或未受到HPV感染者，但若已有性行為，也可保護自己及伴侶的健康。

◎流感疫苗

流感病毒極易產生變異，每年流行的病毒株幾乎稍有不同。社交活躍期的青少年容易互相傳播，建議每年接種一劑流感疫苗，提升群體免疫力。

3、針對高風險族群之建議疫苗

◎A型肝炎疫苗

A型肝炎經糞口傳染，好發衛生條件不佳的地區，食用遭病毒汙染的食物或水感染，導致急性肝臟發炎。若前往A型肝炎盛行區的旅遊者建議施打，共2劑，2劑間隔6-12個月，保護力可達20年以上。

◎流行性腦脊髓膜炎疫苗

腦膜炎雙球菌全球都有感染個案，主要流行地區位於撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，容易在人口聚集場所或活動造成疾病傳播，建議高風險旅遊或留學青少年施打。

●有這些特別狀況 應施打肺炎鏈球菌疫苗

此外，若有先天或後天免疫功能不全者、慢性心肺疾病，如先天性心臟病、氣喘、脾臟功能缺損或脾臟切除者，可考慮自費施打肺炎鏈球菌疫苗（Pneumococcal Vaccine），其病菌經飛沫傳染，可侵入呼吸道或血液中引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症。