命理專家艾菲爾老師近日在臉書發文指出，以下這5個星座女孩，讓她們喜歡上可以說是人生最幸福的時刻，不僅全心全意地愛著你，對你的事業丶經濟更是大有幫助。

第五名：摩羯女

摩羯女天生吃苦耐勞，事業心旺盛，個性富邏輯丶有主見，在職場上可說是十足的女強人類型，不過摩羯女懂得讓工作與生活分開，回歸到兩人關係中，不會像在事業上如此強勢，而是更顧家丶對另一半更體貼，並且會用鼓勵伴侶的方式，期望能一起成長。俗話說，每一個成功的男人背後，都有一位偉大的女人，這正是摩羯女的最佳寫照，請好好珍惜摩羯座的女孩。

第四名：水瓶女

水瓶女天生帶點勞碌命，細心丶敏感的她們，做起事來總要親力親為才能放心，善於幫另一半打點好各種細項丶瑣事，且待人善解人意丶對感情忠貞不二，一旦愛上你，你即是她的一切，不過也因為較獨立自主又理性的性格，不會像許多女孩一般地常常黏著你丶求約會，而是適當地給你私人空間，讓你擁有自己的時間丶拚搏人生事業，這樣的好女孩，別錯過了！

第三名：巨蟹女

巨蟹女天生寬容丶仁慈，加上勤儉持家的特性，容易以另一半和家庭為重，是個賢內助最佳代表，擁有巨蟹座的女友或是老婆，可以省下不少心思。深愛著伴侶的巨蟹女，會幫你打理好需要的一切，在你需要的時候提供支援，不管你是大富大貴丶或是普通小康，巨蟹女總是扮演著有能力的後盾，在有如此旺夫特質的支持下，日子會越來越好，生活上也會更加幸福。

第二名：獅子女

熱血丶霸氣的獅子女，不僅個性好強，更是天生擁有富貴命，由於樂於助人丶待人率真的性格，對於另一半也相當大方，絲毫不吝嗇，加上對待事業也是相當盡心盡力，豪氣的特質使交友廣闊，功成名就之下，自然錢財滾滾來，經濟丶運勢普普的男性，只要和帶財的獅子女在一起，日子絕對是越過越好，一年也會比一年狀況更佳，可得好好把握。

第一名：金牛女

金牛座天生固執丶堅持的個性，也著實反映在對待感情上，金牛女不會輕易動心，不過一旦陷入戀情中，會無法自拔地愛著對方，在感情中可說是最專情的角色。金牛女習慣一步一腳印，穩當地經營兩人關係，沒有轟轟烈烈的甜言蜜語，只有默默付出的真心，金牛女不會向你邀功為你做了些什麽，而是靜靜地為這段感情做努力，愛上後絕對不離不棄。