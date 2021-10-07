國慶焰火在睽違二十年後，今年2021重返高雄舉行，高雄捷運公司以最高規格加密輕軌與捷運班距，歡迎大家多加利用輕軌與捷運一起前往欣賞美麗焰火。這次高捷公司更大手筆推出「國慶Bingo歡樂抽～隨機返現萬人免費」活動，10月9日（六）起至10月11日（一）止，提供三日共10000名幸運乘客享當次免費搭乘優惠，讓旅客驚喜遊高雄，還有機會抽iPhone跟Switch等大獎。

為了迎接國慶假期，高捷推出「國慶Bingo歡樂抽～隨機返現萬人免費」活動，凡持一卡通電子票證搭乘捷運的旅客都有機會中獎，幸運乘客於閘門出站時將會聽到「恭喜您，這趟搭乘免費！」的歡喜慶賀音效及閘門螢幕顯示，更高可享當趟65元的車資免費。另外此次更特別以輕軌少女隊作為輕軌及捷運的交通輸運活動代言，並於中央公園站2號出口與業者合作輕軌少女隊主題餐廳，不但有輕軌少女隊與蜜柑站長主題視覺布置、輕軌及捷運知識介紹，還有特別為輕軌少女隊打造的主角特色餐點，搶攻國慶連假遊客人潮。另外活動期間只要有搭乘捷運從R9中央公園出站，並完成與指定輕軌少女隊打卡牆拍照上傳，就有機會抽中iPhone手機跟Switch及各式餐飲券等大獎，活動詳情請見高捷FB，就是要讓旅客回饋拿不完。

高雄市政府觀光局溫馨提醒，抽中國慶焰火限定觀賞席的民眾，請於10日下午17：30~18：30期間，依登記訊息畫面指示，至指定報到區驗證身份證條碼，可與同行人一起入場。且為回應各界對於國慶焰火的熱切期待，觀光局持續開發包括駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、旗津、83期重劃公園、西子灣等15大「國慶焰火超激推觀賞點」，讓民眾從不同角度欣賞焰火之美；此外，15大觀賞點周邊會進行全面交通管制，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，多加利用捷運及輕軌、公車，觀賞焰火全程需佩戴口罩，才能安心享受國慶焰火的美麗絢爛。

高捷公司與高雄市政府捷運局提醒要參加10月10日國慶焰火在高雄相關活動的民眾，請多留意現場有分三階段交通管制，高雄捷運及輕軌則分別延長營運時間，並將視人潮狀態機動加密列車班距載運，當日13：00~23：30期間，橘線每4分鐘一班並視人潮狀況加開區間車，最密可達2.5分鐘班距，紅線每4分鐘一班車，並視現場疏運情況自端點站加發空車紓解等候人潮，其餘時段則為6~8分鐘班距；高雄輕軌自15：00~24：00最小班距可達7.5分鐘，其餘時段則為10~15分鐘班距。捷運與輕軌現場均配有服務人員並透過車廂廣播引導民眾至對應站下車。

配合防疫政策，活動期間高捷公司將管制進入捷運車站內的人數，排隊等候區主要設置於站外空曠處。車站各處將廣設及張貼QR DODE可供實名制掃描，特定重點車站也配有熱感應體溫儀協助測量進站民眾體溫，服務人員將立於各站內外隨時宣導，高捷全線車站均配置乾洗手消毒劑，讓旅客進出車站時可自行使用。高捷公司也貼心提醒旅客們，進入捷運系統內仍應全程佩戴口罩並配合實名制搭乘，避免受罰也更安心暢遊。