加拿大官員今天宣布，聯邦職員、軍警和國內航空、鐵路及船運旅客將須完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

加國總統理杜魯道（Justin Trudeau）最近在一場競選活動中，提出強制接種疫苗的政策，對象涵蓋30萬名政府雇員。

法新社和路透社報導，在本月底前未接種疫苗又未獲得醫療豁免證明者，將留職停薪。

此外，12歲以上的航空和鐵路旅客也都須在11月底前完整接種疫苗。

加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）在記者會中表示：「這些負責、務實且艱巨的行動…將保護加拿大人民，避免我國醫療體系不堪負荷，也讓我們的孩子得以繼續上學，並加速經濟復甦。」

她說，這也將確保「（反對接種疫苗的）少數人無法破壞加拿大的經濟復甦」。

根據疫苗追蹤網站COVID-19 Vaccination Tracker，加拿大12歲以上人口超過82%已完整接種疫苗，88%至少施打一劑。

加拿大負責公共服務管理的國庫委員會（Treasury Board）表示，聯邦職員有近30萬人，約聘人員則有95萬5000人，占加拿大全職勞工約8%。

加拿大南方鄰邦美國上月表示，大多數的聯邦雇員必須在11月22日前完整接種COVID-19疫苗；而聯邦承包商則須在12月8日前施打。美政府也草擬法規，要大企業雇主必須要求員工接種疫苗，或每週進行篩檢。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1101007