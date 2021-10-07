第三季為傳統備貨旺季，聯詠(3034)營收報喜雙創高，包括9月、第三季營收均寫下歷史新高，聯詠今開高走高，一度大漲3.5%，重回400元大關，股價最高達407元，也站回5日線。

聯詠9月合併營收129.32億元、月成長0.13%、年成長62.2，創下單月歷史新高；聯詠第三季合併營收383.46億元、季成長12.4%，亦寫下單季歷史新高；聯詠前三季合併營收988.23億元，年成長71.9%。

聯詠第三季營收創下歷史新高，法人推估主要原因為驅動IC的第三季報價仍持續上調，貢獻聯詠營收表現。惟進入第四季，因為目前面板業持續出現雜音，故驅動IC恐會受到影響，宜觀察對聯詠毛利率的影響。

在OLED部分，聯詠手機客戶接受度很高，看好OLED滲透率會逐年提高，下半年出貨大於上半年，Q3出貨也將是新高，後續平板和筆電也會採用。

目前第四季供應情況不會紓解，晶圓供給也是很緊，預計到2022年無法滿足需求，聯詠在對面對晶圓成本漲價時，也會積極和客戶協調，但不會完全轉嫁與客戶，會衡量競爭對手等整體狀況。