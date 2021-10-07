在美國和中國進行高層級會談以強化雙邊交流之後，美國政府高層周三表示，兩國原則上已經同意其領導人在年底前舉行一場線上會議。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中國最高外交官楊潔篪在瑞士蘇黎世機場一間飯店舉行閉門會議，這是他們自3月在阿拉斯加上演一場異常針鋒相對的會議以來，首次的面對面協商。

美國官員曾暗示，這場會議是拜登總統9月9日與中國國家主席習近平通話的後續行動。在此之前，這個全球前二大經濟體在貿易、軍事、外交等方面均陷入僵局。

白宮表示，蘇利文對中國在南海的行動、人權，以及北京對香港、新疆和台灣的立場等爭議性問題表達擔憂。

北京和華盛頓當局在會議結束後都表示，這是一場「具建設性和坦誠」的會談。美方表示，這場會談的氣氛與阿拉斯加會議大不相同。

蘇利文和楊潔篪的這場會議進行了六個小時。美國政府高層透露，在今天的談話中，我們原則上確實同意在年底前舉行一場線上的雙邊高峰會。

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）在回應媒體有關於美中峰會細節的詢問時表示：「我們還在研究這場會議應呈現的樣貌和舉行會議的時間，當然，我們尚未完全敲定最終的細節」。

此前外界猜測拜登和習近平可能會在10月義大利舉行的G20峰會上會面，但自去年初新冠疫情爆發以來，習近平一直沒有離開過中國。

這名美國高層並表示，大體來說，今天的會談是雙邊領導人層級以下最具意義和實質性的接觸，華盛頓希望這將成為「未來雙邊接觸的典範」。但這位官員也表示，這不應該被視為是雙邊關係已經解凍。