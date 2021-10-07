汽車股、旅遊股、零售股皆下挫超過2.5%，帶動歐股所有的板塊收黑。石油和天然氣價格的上升，讓人們擔憂通膨的到來，將減弱經濟成長。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤一度大跌2.1%，收盤收跌1.03%，為451.33點，並吐回了周二所有漲幅。

在能源市場普遍揚升的背景下，荷蘭和英國的批發天然氣價格來到歷史新高。

全球能源危機、勞動力短缺，和其他的供應鏈限制，已經在拖累全球經濟復甦；與此同時，主要央行也正在考慮要放緩經濟刺激。歐股從八月的歷史高點以來，至今已下滑5.5%。

荷蘭ING集團資深經濟學家Bert Colijn表示，問題是主要央行是從一個通膨的觀點來採取行動，還是從一個成長的觀點(經濟將下滑)來採取行動。

據Refinitiv數據顯示，第三季財報季即將到來，分析師預計，在能源公司和工業公司推動下，歐股上市公司的獲利成長將來到46%。與此相較，第二季為上升152.6%，但是原因之一為去年第二季也下滑了25%。

銀行股次指數下跌0.2%。隨著美國和歐洲的債息攀升，以及油價觸及多年高點，以及利率上調的前景，讓銀行股下滑的幅度較小。

在瑞銀上調為買進評級之後，匯豐大漲3.4%。

在銀行股前一個交易日大漲3.5%的背景下，德國商業銀行周三也上漲1.9%。

超市集團特易購(Tesco)漲6%。該英國公司上調全年財測，並啟動5億英鎊的股票回購計畫。

明顯下跌的股票有德國軟體公司TeamViewer大跌25%。該公司公布上季業績不如預期，並下調全年財測。

德國電信跌5.4%。高盛透過軟銀的結構性金融交易，賣掉德國電信15.8億歐元(約18.3億美元)股票。