棕熊準備冬眠前都會瘋狂進食，儲存能量用以過冬。美國阿拉斯加州卡特邁國家公園每逢冬眠季節來臨，就會舉辦「胖熊週」，讓民眾票選心目中最胖的「熊王」，今年由「480歐提斯」（480 Otis）脫穎而出，且是牠第四度奪得肥熊之王的頭銜。

The people have spoken! The portly patriarch of paunch persevered to pulverize the Baron of Beardonkadonk in the final match of #FatBearWeek 2021. 480 Otis can now boast a bevy of bests w/ this fourth 1st place finish. As we celebrate like a true champ 480 is still chowing down. pic.twitter.com/rLvm7pvGJW — Katmai National Park (@KatmaiNPS) October 6 2021

根據《紐約時報》報導，美國阿拉斯加州卡特邁國家公園（Katmai National Park and Preserve）內有2200隻棕熊，每年6月下旬至10月，棕熊就會占據河邊捕食鮭魚，瘋狂進食增加體重，儲存脂肪用以度過漫長的冬季，光是冬眠長達6個月不吃不喝，熊就能消耗掉三分之一的體重。

The climactic clash that culminates in the crowning of the king of the capacious creatures of Katmai! Can 480 Otis’ tummy topple 151 Walker’s whopper of a beardonkadonk in this epic battle of the bulge?

Last chance. Vote @ https://t.co/thJwxp9wuP til 5pm AKT/9pm ET. #FatBearWeek pic.twitter.com/4jo8vSrdqu — Katmai National Park (@KatmaiNPS) October 5 2021

卡特邁國家公園從2014年開始舉辦「胖熊週」（Fat Bear Week）選拔賽，並讓民眾選出最胖的熊，今年吸引79.3萬人投票，最終比賽由25歲「480歐提斯」（480 Otis）奪冠，牠也是園區裡年齡最大的熊之一，牠在比賽最後一輪贏得5萬1千多票拔得頭籌，打敗肥熊常勝軍「151沃克」（151 Walker）。

Don’t let 812’s juvenescence juke you his moxie might move him on in Monday’s matchup while 480 Otis patiently pursues pabulum to pad his paunch. Will 812’s youthful zeal transcend 480’s tranquil technique?



Vote at https://t.co/thJwxp9wuP until 5pm AKT/9pm ET. #FatBearWeek pic.twitter.com/Z3dK1eRl86 — Katmai National Park (@KatmaiNPS) October 4 2021

值得注意的是，「480歐提斯」非首次奪冠，牠曾在2014年首屆胖熊週選拔賽稱霸，之後又在2016年、2017年蟬聯冠軍，成為史無前例的四屆冠軍霸主。主辦單位還分享「480歐提斯」今年7月與9月時的對比照，只見牠原本非常瘦，甚至還可以看到牠的肋骨，經過一番進食後，牠幾乎胖了2倍，長出啤酒肚，腹部下垂到快碰至地面。

#FatBearJunior Champ 132’s cub is chomping at the bit to best the commodious caboose of 151 Walker. Will 151’s ballooned-up booty bulldoze the cub’s chances at the championship? Or will this mega-moppet move up? Vote @ https://t.co/thJwxp9wuP until 5pm AKT/9pm ET. #FatBearWeek pic.twitter.com/FwabZM2UJK — Katmai National Park (@KatmaiNPS) October 3 2021

卡特邁國家公園發言人克拉夫特（Amber Kraft）表示，「對於熊來說，脂肪就是生存的關鍵，牠們是非常迷人的動物，過著充滿挑戰的生活，人們應該要為牠們的成功感到開心」。