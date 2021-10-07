棕熊準備冬眠前都會瘋狂進食，儲存能量用以過冬。美國阿拉斯加州卡特邁國家公園每逢冬眠季節來臨，就會舉辦「胖熊週」，讓民眾票選心目中最胖的「熊王」，今年由「480歐提斯」（480 Otis）脫穎而出，且是牠第四度奪得肥熊之王的頭銜。
根據《紐約時報》報導，美國阿拉斯加州卡特邁國家公園（Katmai National Park and Preserve）內有2200隻棕熊，每年6月下旬至10月，棕熊就會占據河邊捕食鮭魚，瘋狂進食增加體重，儲存脂肪用以度過漫長的冬季，光是冬眠長達6個月不吃不喝，熊就能消耗掉三分之一的體重。
卡特邁國家公園從2014年開始舉辦「胖熊週」（Fat Bear Week）選拔賽，並讓民眾選出最胖的熊，今年吸引79.3萬人投票，最終比賽由25歲「480歐提斯」（480 Otis）奪冠，牠也是園區裡年齡最大的熊之一，牠在比賽最後一輪贏得5萬1千多票拔得頭籌，打敗肥熊常勝軍「151沃克」（151 Walker）。
值得注意的是，「480歐提斯」非首次奪冠，牠曾在2014年首屆胖熊週選拔賽稱霸，之後又在2016年、2017年蟬聯冠軍，成為史無前例的四屆冠軍霸主。主辦單位還分享「480歐提斯」今年7月與9月時的對比照，只見牠原本非常瘦，甚至還可以看到牠的肋骨，經過一番進食後，牠幾乎胖了2倍，長出啤酒肚，腹部下垂到快碰至地面。
卡特邁國家公園發言人克拉夫特（Amber Kraft）表示，「對於熊來說，脂肪就是生存的關鍵，牠們是非常迷人的動物，過著充滿挑戰的生活，人們應該要為牠們的成功感到開心」。
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