近來高鐵宜蘭站要設在哪裡，鬧得沸沸揚揚，甚至扯出民進黨黨內互打大亂鬥。網友好奇，高鐵設站的標準是什麼，有沒有哪一個站選址錯誤？結果眾多網友點名台南站，直呼根本是「最爛代表作」。

台灣高鐵2007年1月通車後，近15年來已成為台灣西部不可或缺的重要運輸骨幹。目前從最北端的南港站，到最南邊的左營站，沿線另有台北、板橋、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南等共12站。

高鐵車站當年在選址上，有兼顧國土開發的目的，希望藉由車站設立帶動區域發展，甚至達到造鎮計劃。也因此，不少站區距離市中心較遠，如台中（烏日）、彰化（田中）、台南（歸仁）等。

哪一站選址最糟？網友狂推台南站。當初高鐵站址拍板後，台鐵為此甚至得拉一條沙崙支線，協助高鐵乘客轉乘，「不懂選歸仁的用意，離左營根本超近」、「搭到台南站想進市區，接駁要花1小時」、「台南第二，沒人敢說第一」。

還有網友推台中站，設在烏日也很怪，距離彰化市超近，很多彰化人不去田中搭高鐵，都跑來烏日；田中在彰化東南邊，地理位置真的不優。

也有網友質疑，高鐵台南站為何不選南科，這是因為考量高鐵列車振動可能影響高科技廠運作，才沒有把車站拉進南科。