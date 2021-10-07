台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日舉行投票，昨日卻遭爆10年前曾肇事逃逸，引發各界討論，而陳柏惟也在臉書發聲明表示「此事件完全是我的責任」，稱是因疲勞駕駛，強調沒有酒駕，除在在法院坦白認罪，事後也與對方和解、過程未有狡辯與逃避。不過有網友發現，陳柏惟文章下方竟有「台派全明星隊」的豪華聲援陣容，立刻引發PTT鄉民怒火，直批「這個肇逃仔真偉大」。

對於10年前肇逃，陳柏惟昨在臉書發出聲明道歉，並說明當時因經濟因素，兼差兩份工作，從早忙到深夜，那一天凌晨結束工作返家途中，因疲勞駕駛，導致事件發生。此事再被提起，也與當事家屬聯繫，希望大家不要再打擾他們。

不過有PTT網友發現，陳柏惟臉書的聲援陣容相當豪華，包括前親子台主持人、前時力議員、現任民進黨議員、民進黨立委，還有前PTT意見領袖，根本是「台派全明星隊強勢集結」，該網友也酸這是「史上最偉大的肇逃」。

陳柏惟在臉書發文聲明，出現一整排「藍勾勾」帳號替他加油打氣。（圖／摘自陳柏惟臉書）

其他網友看了也相當氣憤，表示「這名單真華麗」、「誰來幫當初被撞倒的人加油…那些政客跟側翼，已經毫無同理心邏輯」、「此Q再罷不掉真的就沒有正義了」、「竟然是這些人在帶領國家…天阿」、「史詩級肇事逃逸」、「可悲，這些人就不要遇到肇逃的」。